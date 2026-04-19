Над Воронежем и областью уничтожили три БПЛА

Над Воронежем и двумя районами области дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем и двумя районами области обнаружены, уничтожены и подавлены уже три беспилотных летательных аппарата», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Ейске в результате падения обломков беспилотника пострадали жилые дома. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в трёх частных домах выбило окна. Обломки украинского беспилотника упали в районе морского порта. Пострадавших и возгораний нет, на месте работали экстренные службы.