19 апреля, 16:44

Над Воронежем и областью уничтожили три БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Над Воронежем и двумя районами области дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем и двумя районами области обнаружены, уничтожены и подавлены уже три беспилотных летательных аппарата», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

В Брянской области дрон ВСУ врезался в пассажирский автобус, погибла женщина

Ранее сообщалось, что в Ейске в результате падения обломков беспилотника пострадали жилые дома. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в трёх частных домах выбило окна. Обломки украинского беспилотника упали в районе морского порта. Пострадавших и возгораний нет, на месте работали экстренные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Александра Мышляева
