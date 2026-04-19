Не понравился цвет: Привередливая дама отвергла ухажёра, осыпавшего её дом 1 млн алых роз

В московском жилом комплексе «Настоящее» на улице Винницкая девушка отвергла цветы, которые преподнёс ей поклонник. Об этом сообщает канал М125.

Розы загрузили обратно в грузовик и увезли. Заказ был на 20 тысяч цветов. По предварительным данным, даме не понравился красный цвет.

Напомним, в одном из жилых комплексов в столичных Раменках подъезд первого этажа оказался полностью заполнен розами, стоимость которых оценивается примерно в 70 000 000 рублей. Курьеры занимались доставкой и выгрузкой огромного количества роз на протяжении всей ночи.