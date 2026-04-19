Древние погребения обнаружены в Адыгее во время археологических раскопок

В Адыгее археологи обнаружили сразу несколько древних захоронений с предметами прошлых эпох. Информацией делится в телеграм-канале глава региона Мурат Кумпилов. Раскопки вели специалисты ООО «Культурное Наследие» на хребте Азиш-Тау. Обследовались небольшие курганы «Руфабзо-2», «Руфабзо-4» и «Руфабзо-40».

В Адыгее нашли древние захоронения.

«В кургане «Руфабзо-2» под земляной насыпью в центре каменного полукольца, сложенного из выломанных из скалы плит, археологи обнаружили погребение взрослого человека. Там же были найдены мелкие угли, вероятно, свинцовое изделие-амулет, кремень и неопределимые фрагменты железных изделий», — уточнил Кумпилов.

По предварительным оценкам, останки относятся к XIII веку н.э. В соседнем кургане «Руфабзо-4» найдены 2 погребения с предметами Северокавказской культуры. Обнаружены бронзовый нож, глиняный сосуд, кремневые изделия, а также украшения. И, наконец, под земляной насыпью кургана «Руфабзо-40» открыто коллективное погребение, состоящее как минимум из 5 человек и относящееся к периоду XVII–XVI веков.

В последнем кургане могильник оказался наиболее прочно сделанным: боковые плиты и настил-перекрытие. Археологи отметили, что погребения похожи на дольмены, но таковыми их считать нельзя. По мнению исследователей, курганы могли не раз подвергаться ограблению, поэтому изначально там могло быть больше артефактов. На данный момент раскопки продолжаются.

