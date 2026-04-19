В Самарской области расследуют гибель двух школьниц

В посёлке Мирный Самарской области произошла трагедия: погибли две несовершеннолетние девочки. Об этом сообщило региональное министерство образования, выразив соболезнования родным и друзьям погибших.

По данным ведомства, школьницы учились в разных образовательных учреждениях. Следственные органы выясняют все обстоятельства, предшествовавшие трагедии. Информация о каких-либо конфликтах или проявлениях буллинга в отношении погибших пока не подтверждается.

Министерство сосредоточено на выяснении причин случившегося. Детали не раскрываются в интересах следствия. Психологическая помощь оказывается родственникам и близким погибших.

