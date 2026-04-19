В Кировском районе Донецка 2,5 тыс. абонентов остались без света

В Кировском районе Донецка около 2,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения. Причиной стала авария на 11 трансформаторных подстанциях, сообщил глава города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Ранее Life.ru сообщал, что в Иркутской области из-за сильного снегопада и ветра зафиксированы массовые отключения электроэнергии сразу в нескольких районах. По сведениям энергетиков, отключения затронули свыше десяти населённых пунктов и территорий области. В их числе — сёла Баклаши и Мамоны, Куйбышевский, Ленинский и Октябрьский районы Иркутска, а также посёлок Горный и микрорайоны Западный и Южный.