В Кировском районе Донецка 2,5 тыс. абонентов остались без света
В Кировском районе Донецка около 2,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения. Причиной стала авария на 11 трансформаторных подстанциях, сообщил глава города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.
«По информации АО «Юго-Западная электросетевая компания» «Донецкэнерго», в Кировском районе произошло аварийное отключение 11 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 2 500 абонентов», — написал Кулемзин.
