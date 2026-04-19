19 апреля, 17:19

Трамп пригрозил уничтожением электростанций и мостов в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут нанести удары по инфраструктуре Ирана в случае отказа Тегерана от предложенной сделки. Американский лидер сделал заявление в социальной сети Truth Social, назвав предлагаемое соглашение «справедливым и разумным».

По его словам, он рассчитывает на согласие иранской стороны, однако в противном случае допустил силовой сценарий. Трамп подчеркнул, что в случае отказа Соединённые Штаты могут уничтожить энергетические объекты и транспортную инфраструктуру на территории Ирана. В частности, он упомянул электростанции и мосты как возможные цели.

Американский лидер также заявил, что подобные меры, по его мнению, следовало предпринять ещё в предыдущие десятилетия. Он добавил, что реализация такого сценария «станет честью», если дипломатическое решение не будет достигнуто.

Трамп обвинил Иран в стрельбе по судам Франции и Британии в Ормузском проливе
Ранее сообщалось, что в администрации США учитывают риски значительных потерь при возможном расширении военной операции в Иране на наземную фазу. Реакция американского руководства на отдельные инциденты в регионе указывает на осторожный подход к дальнейшей эскалации.

Милена Скрипальщикова
