Партия экс-президента Болгарии Радева лидирует на парламентских выборах

На парламентских выборах в Болгарии уверенно лидирует коалиция «Прогрессивная Болгария», связанная с экс-президентом Руменом Радевым. Результаты голосования приводит агентство Reuters со ссылкой на предварительные данные exit poll.

Политическое объединение, которое возглавляет Радев, получает около 37,5% голосов избирателей. Второе место занимает партия ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова, набравшая примерно 16,2%.

В ходе предвыборной кампании силы Радева делали акцент на борьбе с коррупцией и необходимости стабилизации политической системы страны. Для формирования правительства победившей партии, как ожидается, потребуется создание коалиции с другими политическими силами.

Ранее сообщалось, что после голосования на досрочных парламентских выборах в Болгарии лидер коалиции «Прогрессивная Болгария» Румен Радев обозначил приоритеты будущей внешней политики, сделав акцент на отношениях с Россией. Стране необходимо обновление политического курса и движение к современной европейской модели развития.