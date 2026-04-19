Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 апреля, 17:58

Партия экс-президента Болгарии Радева лидирует на парламентских выборах

Обложка © ТАСС/EPA/Borislav Troshev

На парламентских выборах в Болгарии уверенно лидирует коалиция «Прогрессивная Болгария», связанная с экс-президентом Руменом Радевым. Результаты голосования приводит агентство Reuters со ссылкой на предварительные данные exit poll.

Политическое объединение, которое возглавляет Радев, получает около 37,5% голосов избирателей. Второе место занимает партия ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова, набравшая примерно 16,2%.

В ходе предвыборной кампании силы Радева делали акцент на борьбе с коррупцией и необходимости стабилизации политической системы страны. Для формирования правительства победившей партии, как ожидается, потребуется создание коалиции с другими политическими силами.

В Европе перед выборами в Болгарии испугались «троянского коня» России

Ранее сообщалось, что после голосования на досрочных парламентских выборах в Болгарии лидер коалиции «Прогрессивная Болгария» Румен Радев обозначил приоритеты будущей внешней политики, сделав акцент на отношениях с Россией. Стране необходимо обновление политического курса и движение к современной европейской модели развития.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Болгария
  • Румен Радев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar