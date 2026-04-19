Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 апреля, 18:32

В Тегеране заявили об ускорении поставок ракет и БПЛА во время перемирия с США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Темпы поставок ракетных систем и беспилотников в Иране в период прекращения огня превысили показатели, зафиксированные до начала эскалации конфликта с США и Израилем. Об этом сообщил командующий воздушно-космическими силами Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Маджид Мусави.

По его словам, в период прекращения огня логистические процессы, связанные с ракетами и беспилотниками, были существенно ускорены. Он также отметил, что, по его оценке, противоборствующая сторона не может организовать аналогичные цепочки снабжения и вынуждена доставлять боеприпасы с больших расстояний малыми партиями.

Иран отказался от второго раунда переговоров с США

Ранее сообщалось, что восстановление значительной части военного потенциала Ирана остаётся возможным в ближайшей перспективе. На текущий момент Тегеран сохраняет около 40% запасов ударных беспилотников. Кроме того, в распоряжении иранской стороны находится более 60% пусковых установок ракетных систем.

Милена Скрипальщикова
