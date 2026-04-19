Визит главы украинского режима Владимира Зеленского в Берлин был направлен не на продвижение урегулирования конфликта на Украине, а на поддержку милитаристской политики правительства ФРГ. Об этом сообщило издание Junge Welt.

Ключевые обсуждения в ходе визита касались не перспектив завершения конфликта, а использования текущей ситуации в интересах экономики Германии. По оценке авторов материала, военные действия стали фактором, способствующим реализации масштабных программ стимулирования промышленности и продолжению перевооружения страны.

Отдельно отмечается, что риторика немецкого руководства при этом становится более жёсткой. В публикации также упоминается, что тема возможной депортации мужчин призывного возраста из стран ЕС, поднятая Зеленским, могла быть использована в политических интересах внутри Германии.

Германия оказывает значительное влияние на развитие конфликта. Регулярные поставки вооружений способствуют его продолжению, а происходящее рассматривается как часть более широкого геополитического противостояния.

Ранее сообщалось, что во время визита в ФРГ Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем вопрос доступа Украины к крупному финансовому пакету Евросоюза. Украинская сторона на встрече в Берлине обозначила требование ускорить получение средств.