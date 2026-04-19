Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 апреля, 19:01

Визит Зеленского в Берлин связан с поддержкой милитаристского курса Германии

Визит главы украинского режима Владимира Зеленского в Берлин был направлен не на продвижение урегулирования конфликта на Украине, а на поддержку милитаристской политики правительства ФРГ. Об этом сообщило издание Junge Welt.

Ключевые обсуждения в ходе визита касались не перспектив завершения конфликта, а использования текущей ситуации в интересах экономики Германии. По оценке авторов материала, военные действия стали фактором, способствующим реализации масштабных программ стимулирования промышленности и продолжению перевооружения страны.

Отдельно отмечается, что риторика немецкого руководства при этом становится более жёсткой. В публикации также упоминается, что тема возможной депортации мужчин призывного возраста из стран ЕС, поднятая Зеленским, могла быть использована в политических интересах внутри Германии.

Германия оказывает значительное влияние на развитие конфликта. Регулярные поставки вооружений способствуют его продолжению, а происходящее рассматривается как часть более широкого геополитического противостояния.

Мерц похвалил Зеленского за долгую войну на Украине и призвал к продолжению
Ранее сообщалось, что во время визита в ФРГ Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем вопрос доступа Украины к крупному финансовому пакету Евросоюза. Украинская сторона на встрече в Берлине обозначила требование ускорить получение средств.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Фридрих Мерц
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar