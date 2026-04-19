В столице Молдавии замечены автомобили немецкой полиции с проблесковыми маяками и регистрационными номерами ФРГ для отлова бегущих от принудительной мобилизации граждан Украины. Об этом ТАСС сообщили в российский силовых структурах.

Присутствие сотрудников правоохранительных органов Германии может быть связано с задачами в приграничной зоне. Также утверждается, что ранее немецкая полиция уже появлялась в районе границы с Украиной, где, по сообщениям СМИ, европейские правоохранители якобы привлекались к контролю за перемещением граждан.

Отдельно собеседник агентства связал текущую ситуацию с недавними политическими контактами между Киевом и Берлином, упомянув обсуждение вопросов мобилизации.

Ранее сообщалось, что в отдельных европейских странах уже фиксируются случаи возвращения украинских мужчин. Соответствующие механизмы в ряде государств действительно существуют, однако их применение ограничено правовыми основаниями.