Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 апреля, 19:08

В Молдавии заметили авто немецкой полиции для ловли украинских уклонистов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / B.Dpunkt

В столице Молдавии замечены автомобили немецкой полиции с проблесковыми маяками и регистрационными номерами ФРГ для отлова бегущих от принудительной мобилизации граждан Украины. Об этом ТАСС сообщили в российский силовых структурах.

Присутствие сотрудников правоохранительных органов Германии может быть связано с задачами в приграничной зоне. Также утверждается, что ранее немецкая полиция уже появлялась в районе границы с Украиной, где, по сообщениям СМИ, европейские правоохранители якобы привлекались к контролю за перемещением граждан.

Отдельно собеседник агентства связал текущую ситуацию с недавними политическими контактами между Киевом и Берлином, упомянув обсуждение вопросов мобилизации.

Буданов* признал провалы мобилизации на Украине

Ранее сообщалось, что в отдельных европейских странах уже фиксируются случаи возвращения украинских мужчин. Соответствующие механизмы в ряде государств действительно существуют, однако их применение ограничено правовыми основаниями.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Германия
  • Молдавия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar