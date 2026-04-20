20 апреля, 00:00

Эта ошибка при составлении меню каждый месяц съедает тысячи: Как сократить расходы вдвое



Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EZ-Stock Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EZ-Stock Studio

Рациональное планирование питания — один из самых простых способов навести порядок в расходах и сократить количество лишних покупок. Эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова в беседе с Life.ru объяснила, что даже небольшие изменения в подходе к составлению меню и списков продуктов помогают избежать импульсивных трат и снизить объём пищевых отходов.

Оптимальный горизонт планирования рациона — от 5 до 7 дней. Неделя даёт баланс между гибкостью и возможностью заранее продумать закупки. Если вы часто едите вне дома, не стоит планировать каждый приём пищи — достаточно зафиксировать основные блюда: завтраки и ужины.

Главная ошибка — пытаться сразу составить «идеальное» меню. Гораздо эффективнее опираться на простую систему: отталкиваться от уже имеющихся продуктов. Проверьте холодильник и запасы — это позволит избежать лишних покупок.

Арина Самойлова

Эксперт программы лояльности «X5 Клуб»

Придерживайтесь правила повторяемости: не нужно готовить каждый день новое сложное блюдо. Один и тот же набор ингредиентов можно использовать в разных вариациях. Также важно соблюдать баланс: включайте в рацион крупы, овощи, белковые продукты и сезонные позиции — это и полезно, и выгодно. Не забывайте про «гибкие блюда» — супы, рагу или пасты, в которые можно добавлять разные ингредиенты в зависимости от их наличия.

После составления меню важно правильно подойти к закупкам. Составляйте список и строго придерживайтесь его. Прописывайте не абстрактно «2 килограмма курицы», а конкретно: «килограмм филе, 500 граммов бёдер, 500 граммов фарша».

«За счёт сокращения вариативности вы снижаете уровень рассеянности в магазине, в результате чего вероятность купить лишнее сводится к минимуму», — пояснила Самойлова.

Выбирайте сезонные продукты — они, как правило, дешевле и качественнее. Покупайте впрок только то, что долго хранится. Даже при привлекательной акции нет смысла запасаться скоропортящимися продуктами.

Начните готовить сразу на 2–3 дня вперёд — это поможет избежать импульсивных покупок «на голодный желудок». Проводите регулярную ревизию холодильника: неиспользованные ингредиенты или готовые блюда можно заморозить и сохранить на длительный срок.

Кроме того, используйте вариативные рецепты и проверяйте, какие продукты из остатков можно туда добавить. Например, в классическом рецепте пасты болоньезе нет болгарского перца, но при желании его можно добавить — вкус существенно не изменится.

«Уже через несколько недель применения таких простых правил можно заметить, что продукты перестают пропадать, походы в магазин становятся реже, а расходы — ниже. Главное — начать с небольших шагов и постепенно выстроить систему, удобную именно вам», — заключила Самойлова.

Ранее Life.ru назвал простой способ найти дыры в бюджете, через которые утекают деньги. Чтобы скорректировать потребительское поведение и оптимизировать расходы, важно регулярно проводить финансовый чекап.

