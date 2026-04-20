«Полюбил пиво после переливания»: Врач развеял главные мифы о донорской крови

Вокруг переливания крови существует множество мифов. Один из самых устойчивых — будто вместе с донорской кровью человеку передаются привычки, характер и даже воспоминания другого человека. В интернете можно найти истории: кто-то после переливания полюбил пиво, кто-то начал видеть странные сны или вдруг заиграл на фортепиано. Эти представления опроверг в беседе с Life.ru заведующий отделением клинической трансфузиологии городского центра детской трансфузиологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», эксперт проекта о донорстве крови и плазмы «+Я» Станислав Работинский.

«С точки зрения доказательной медицины это домыслы. Клетки крови и плазма не связаны с личностью, привычками или характером донора. Даже теория о генетической обусловленности черт личности не имеет серьёзной доказательной базы. В эритроцитах, которые переливают чаще всего, попросту нет ДНК — это клетки без ядра», — пояснил Работинский.

Кровь и её компоненты от одного донора используют для помощи нескольким пациентам. Если бы подобная «связь» действительно существовала, она объединяла бы всех этих людей. Однако таких случаев не зафиксировано.

Почему люди верят в мифы о переливании

Есть несколько объяснений. Первое — эффект плацебо или самовнушение. Человек, который знает о переливании, может ожидать изменений и интерпретировать случайные совпадения как доказательство.

Второе — реальные изменения могут происходить, но связаны они не с донорской кровью, а с лечением. Например, после трансплантации костного мозга пациенты принимают иммунодепрессанты — сильнодействующие препараты, влияющие на эмоциональный фон. Именно их воздействие, а не «клеточная память», может вызывать необычные психоэмоциональные реакции.

Работинский советует пациентам и донорам не верить мифам. Донорство безопасно и спасает жизни, но никакой «передачи личности» не происходит. Если кажется, что после переливания произошли изменения, это, скорее всего, работа собственного восприятия, а не донорских эритроцитов.

