В аэропортах Краснодара и Геленджика сняли ограничения на полёты

Ночью Кубань пережила массированный налёт украинских БПЛА. К утру угрозу атаки сняли, после чего Росавиация официально сообщила: сняты ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Краснодара (Пашковский) и Геленджика.

Напомним, небо над ними закрывали почти одновременно после полуночи. Причина – обеспечение безопасности полётов. Теперь авиаузлы могут вернуться к штатному графику работы.

Ранее Life.ru писал, что минувшей ночью в Туапсе отразили массированную атаку украинских беспилотников. В морском порту погиб мужчина, ещё один пострадал. Обломки БПЛА повредили остекление в начальной школе, детском саду, музее, церкви и многоквартирном доме, а также задели газовую трубу.