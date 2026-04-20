Отечественные учёные нашли способ защитить дачи и автомобили от града

Весна. Пора посадок, шашлыков и града. Того самого, который за пять минут превращает дачный участок в поле боя, а автомобиль — в подобие мячика для гольфа. Но, кажется, российские учёные нашли решение.

Группа исследователей разработала ракету для борьбы с градовыми облаками. Патент нашёлся в электронной базе Роспатента.

«Изобретение относится к устройствам для изменения атмосферных условий, а более конкретно – к метеорологическим противоградовым ракетам, предназначенным для активного воздействия на градовые облака с целью предотвращения градобитий и вызывания осадков», – приводит выдержки из документа РИА «Новости».

Как это работает? Ракета попадает в переохлаждённое облако. И равномерно распределяет центры кристаллизации. Простыми словами: вместо того чтобы крупные куски льда падали вам на голову, они превращаются в мелкие кристаллики и выпадают в виде обычных осадков. Безопасно, экологично, и без вмятин на капоте.

Пока что изобретение существует на бумаге. Но если дойдёт до серийного производства, дачники вздохнут с облегчением. А владельцы авто – тем более.

