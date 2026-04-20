Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 04:25

Меркурис назвал слова Лаврова о красных линиях сигналом России НАТО

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о красных линиях служат прямым сигналом России для НАТО. Так считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Военэксперт оценил и проанализировал заявление главы МИД в своём канале на видеохостинге. По его мнению, предупреждение адресовано в первую очередь странам Балтии.

«Похоже, Лавров предупредил, что страны Балтии и Финляндия почти достигли точки, когда русские больше не смогут игнорировать их поведение», — отметил военный эксперт.

По выводам аналитика, западным странам стоит прислушаться к российскому министру. Военные провокации против России создадут проблемы для Североатлантического альянса, указал он. Эксперт заключил, если красные линии пересекут, если беспилотники нанесут удары по целям в России с территории стран Балтии и Финляндии, то на Западе не должны ошибочно полагать, что Москва не ответит.

Адмирал Роб Бауэр представил «тревожный сценарий» столкновения России и НАТО

Ранее Лавров призвал не сравнивать Россию с «бумажным тигром». Министр подчеркнул, терпение играет ключевую роль в российской политике и хорошо, что Запад не понимает, где проходят российские красные линии. По словам Лаврова, терпение РФ может лопнуть в самый неподходящий для Запада момент.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Россия
  • НАТО
  • Сергей Лавров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar