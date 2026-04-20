Президент Колумбии Петро подаст в суд на главу Эквадора Нобоа

Густаво Петро и Даниэль Нобоа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A.PAES, Wikipedia / Asamblea Nacional del Ecuador

Колумбийский лидер Густаво Петро заявил, что подаёт уголовный иск на президента Эквадора Даниэля Нобоа. Всё из-за того, что эквадорец публично намекнул на связь Петро с наркокартелем.

Нобоа, в частности, предположил, что колумбийский коллега мог контактировать с людьми, приближёнными к Хосе Адольфо Масиасу — главарю банды «Лос Чонерос». Кроме того, во время визита Петро в Эквадор на инаугурацию Нобоа тот якобы ночевал в доме, хозяева которого имеют отношение к наркотрафику.

Петро эти намёки категорически отвергает. Говорит, что не знает никакого Масиаса, а обвинения называет политически мотивированной грязью.

Отдельный камень преткновения — бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас. Петро считает его политзаключённым и требует освободить. Нобоа на это не идёт.

Пентагон объявил о начале военной операции в Эквадоре

Ранее Петро пригрозил США восстанием из-за давления на Латинскую Америку. Он сравнил нынешнюю систему с порядками при короле Испании столетия назад, латиноамериканским ответом тогда было восстание.

Артём Гапоненко
