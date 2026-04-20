Сотрудников военной полиции и Нацгвардии Украины, отказавшихся выполнять задачу в Волчанском районе, перевели в штурмовое подразделение. Об этом рассказали бойцы группировки войск РФ «Север».

Украинские силовики под различными предлогами уклонились от отправки в указанный район, где им поручалось заниматься задержанием дезертиров. Однако они дали понять, что не собираются ничем таким заниматься, а посему для них быстро нашли другую работу — в штурмовом отряде.

На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» продвинулись вперёд на ряде участков, местами до 600 метров, сообщает проект «Северный ветер». Активные боевые действия продолжаются на нескольких направлениях.

«Наши штурмовики зачищают лесные массивы вдоль государственной границы около села Бочково, ожесточенные стрелковые бои идут в районе Покаляного, а также на участке между Волчанскими Хуторами и посёлком Белый Колодезь», — сказано в публикации.

Ранее Life.ru рассказывал, как украинские военные взорвали школу во Владимировке, когда директор не позволил им использовать это здание в своих целях. На этой почве между ними произошёл конфликт, а уже ночью учебное заведение разнесли.