Филолог рассказала, на чём «споткнулись» участники Тотального диктанта

Участники акции «Тотальный диктант» в 2026 году столкнулись с рядом сложных орфографических и пунктуационных заданий. Об этом РИА «Новости» рассказала кандидат филологических наук Елена Хайлова.

По её словам, особые трудности вызвали правила написания «не», различие прописных и строчных букв, а также употребление «н» и «нн».

«Каждый год тексты для Тотального диктанта ставят перед участниками сложные задачи. На этот раз -Н- и -НН- в прилагательных и причастиях, написание «не» с разными частями речи, различие между прописными и строчными буквами в именах собственных и нарицательных оказались наибольшими орфографическими вызовами», — сказала эксперт.

В этом году акция прошла в 55 странах, а также была доступна онлайн. Текст диктанта был посвящён истории семьи Александра Пушкина.

Дополнительные сложности возникли с написанием слов вроде «аннулировать», «ассоциация» и «масштаб», а также с устаревшей лексикой. Например, слово «лейб-гвардия» часто писали неправильно.

Проблемы возникали и с пунктуацией — участники путались во вводных конструкциях, прямой речи и знаках между частями сложных предложений.

Сам проект остаётся ежегодной образовательной инициативой, направленной на развитие грамотности и интереса к русскому языку.

Ранее Life.ru рассказывал, что более 10 тысяч жителей Санкт-Петербурга написали Тотальный диктант, текст для которого составлял доктор филологических наук Алексей Варламов. Участие также принимали студенты из Кении, Танзании и Мали. Они десять лет изучают русский язык, но некоторые слова раньше никогда не слышали.