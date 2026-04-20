Империя в упадке: «Глобальному господству» США прочат конец из-за провала в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп поступил недальновидно, когда ввязался в войну с Ираном, не учитывая существующие кризисы в своей стране, в итоге Вашингтон потерял шанс продолжить доминирование на мировой арене. Об этом пишет издание American Conservative (AC).

«Плохо организованная война в Иране, начатая империей, которая находится в упадке, <…> скорее всего, запомнится истории не столько своими непосредственными военными результатами, сколько тем, что она ознаменовала конец глобального господства США. <…> Дональд Трамп упустил возможность преобразовать великую державу на следующие 250 лет», — сказано в статье.

Там подчёркивается, что США смогут развиваться дальше только в одном случае — если придёт осознание неодуманности военных затрат и будут проанализированы ошибки на Ближнем Востоке. Противостояние с Ираном может стать «последней войной столетия американского одностороннего господства», продолжает автор. По его словам, это заставит Белый дом осознать, что осторожность в международных вопросах и есть ключ к выживанию.

Накануне, 19 апреля, американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США и Ирана высокие шансы заключить сделку. Однако в Тегеране ответили, что диалог буксует из-за «завышенных и необоснованных требований Вашингтона», а также из-за нестабильности позиции США, внутренних противоречий и сохранения «морской блокады».