Владимир Зеленский не сумел переломить националистический угар и давление националистов на Украине, которым был охвачен народ, уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам политика, глава киевского режима должен был изменить эту политику, но не сделал этого.

«Поскольку [Зеленский] был неопытный, он многими процессами не управлял и националисты взяли верх, а он с этим не справился», — заявил лидер РБ в интервью RT.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что украинцы сами избрали Владимира Зеленского, зная, что он неопытный политик, поэтому теперь платят за своё решение. При этом глава РБ подчеркнул, что ему жалко украинский народ.