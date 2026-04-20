Китайский флот был вынужден отбиваться от появившегося внезапно у берегов КНР иностранного судна на протяжении 20 часов. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM). «Незнакомцем» оказался эсминец типа «Арли Берк» ВМС США. Навстречу ему был отправлен китайский фрегат 054A «Хунхэ».

«Иностранное судно на большой скорости попыталось отрезать нас, но мы не отступили перед врагом. Во время плавания мы провели экстренную погрузку боеприпасов. Огонь можно было открыть в любой момент, просто нажав на спусковой крючок», — поделился член экипажа китайского судна.

Американский корабль был вынужден ретироваться после неудавшейся попытки прорыва. Подобная ситуация не первая, так как Вашингтон давно взял курс на подготовку к военным действия с Китаем. Ещё в годы правления Барака Обамы был разработан план «Поворот к Азии».

Ранее сообщалось, что иранский контейнеровоз Touska, который ВМС США атаковали и взяли под контроль в Оманском заливе, шёл из Китая. Ссылаясь на данные аналитиков Kpler, The Washington Post пишет: судно возвращалось домой из порта Гаолань (город Чжухай). Его вместимость — почти 5 тысяч двадцатифутовых контейнеров.