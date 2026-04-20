Магнитные бури 20–22 апреля: Солнце уже не «бьёт в лоб», но расслабляться рано. Какой прогноз учёных? Самое тяжёлое уже случилось, но это не значит, что всё позади. После бурь уровня Kp 5 и 6 магнитное поле Земли ещё не успокоилось — и ближайшие дни могут «добить» даже тех, кто обычно не реагирует. Что ждёт нас уже сегодня? 20 апреля, 08:50 Магнитные бури: графики xras.ru на 20, 21, 22 апреля 2026 года. Слабая магнитная буря всё ещё может «гулять» на Земле. Обложка © Nano Banana

18 и 19 апреля многим испортили долгожданные выходные. Сильные геомагнитные бури уровня Kp 6 и затем Kp 5 сделали своё дело: у кого-то болела голова, кто-то жаловался на давление, а кто-то просто чувствовал странную усталость без причины. И вот тут многие совершают типичную ошибку — думают, что всё закончилось. Но на самом деле самые коварные дни часто идут сразу после пика. Когда буря уже не «бьёт в лоб», а медленно отпускает, оставляя организм в разбалансированном состоянии.

«Геомагнитная обстановка должна стабилизироваться, хотя полностью воздействие корональной дыры будет снято только к середине недели», — предупреждают учёные ИКИ РАН. А значит, 20, 21 и 22 апреля — это не про спокойствие. Это про восстановление… которое для многих будет ощущаться как продолжение нагрузки.

Прогноз магнитных бурь на 20, 21, 22 апреля 2026

Официальный график вероятности магнитной бури ИКИ РАН: чего ждать 20–22 апреля 2026 года? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

20 апреля проходит под знаком «остаточной бури». После ударных 18-го и 19-го числа магнитосфера не возвращается к норме мгновенно. Графики показывают уровень около Kp 4 — это уже не красная зона, но всё ещё заметные возмущения. Почти половина суток проходит в возбуждённом состоянии, вероятность бури около 20%, но куда важнее другое: организм не понимает, что происходит. Его уже «потрясло», и теперь он пытается стабилизироваться — отсюда головные боли, слабость, скачки давления.

21 апреля становится мягче на бумаге, но не по ощущениям. Утром возможен краткий подъём до Kp 4, затем уровень снижается до Kp 3. Вероятность бури падает примерно до 12% — и кажется, что всё нормализуется. Но именно в такие дни часто накрывает вторая волна — не такая резкая, но более изматывающая. Появляется сонливость, тяжесть в теле, рассеянность. Это классическая реакция организма на «откат» после бурь.

22 апреля выглядит уже почти спокойно. Уровень держится в районе Kp 2–3, вероятность бури минимальна — около 7%, а зелёная зона занимает большую часть суток. Но расслабляться окончательно рано: это день, когда последствия ещё догоняют. У многих в этот момент сбивается режим сна, остаётся вялость — и кажется, будто силы так и не вернулись.

Официальный график ИКИ РАН: будет ли магнитная буря сегодня? Прогноз геоштормов на 20, 21, 22 апреля 2026 года. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Главная ловушка этих дней — ощущение, что всё уже прошло. Но после бурь уровня Kp 5 и 6 организм не восстанавливается за ночь. Он «догоняет» последствия ещё несколько дней, и именно это состояние часто переносится тяжелее самого пика. Если вы метеозависимы, полностью избежать реакции вряд ли получится. Но можно хотя бы не усиливать нагрузку: меньше стресса, больше отдыха и внимательности к себе сейчас важнее, чем обычно.

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!

Авторы Карина Морозова