Россия не позволить размещать базы НАТО на Украине, уверен доцент Финуниверситета при правительстве РФ Леонид Крутаков. По его оценке, появление военных объектов Североатлантического альянса на территории Незалежной означало бы геополитическое поражение нашей страны.

«Ни при каких условиях Россия на это не пойдёт. Это будет выглядеть как колоссальное геополитическое поражение. Это будет не просто утрата нейтральной территории, буферной зоны, а приближение к границам РФ блока НАТО», — подчеркнул политолог в интервью URA.ru.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выступил с жёсткой критикой недавнего предложения Владимира Зеленского, который высказался за размещение западных военных объектов на своей территории, назвав их «надёжными гарантиями безопасности». Парламентарий уверен, что подобные инициативы изначально обречены на провал.