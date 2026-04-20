20 апреля, 08:57

Более 24 тысяч жителей Ленобласти остались без воды из-за аварии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tob1900

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tob1900

В Тосненском районе Ленинградской области отключили холодную воду из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба областного МЧС.

«В Тосненском районе произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. По предварительной информации, без воды остались 24 280 человек», — говорится в сообщении.

Сейчас там работают специалисты, которые должны устранить поломку.

Россиянам напомнили правильный порядок действий при коммунальных авариях
Россиянам напомнили правильный порядок действий при коммунальных авариях

Ранее сообщалось, что апрельский снегопад оставил без света более 10 населённых пунктов в Приангарье. Непогода с порывами ветра до 30 м/с обрушилась на Куйбышевский, Ленинский и Октябрьский районы Иркутска и другие территории региона.

Наталья Афонина
