Более 24 тысяч жителей Ленобласти остались без воды из-за аварии

В Тосненском районе Ленинградской области отключили холодную воду из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба областного МЧС.

«В Тосненском районе произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. По предварительной информации, без воды остались 24 280 человек», — говорится в сообщении.

Сейчас там работают специалисты, которые должны устранить поломку.

Ранее сообщалось, что апрельский снегопад оставил без света более 10 населённых пунктов в Приангарье. Непогода с порывами ветра до 30 м/с обрушилась на Куйбышевский, Ленинский и Октябрьский районы Иркутска и другие территории региона.