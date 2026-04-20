Штурмовики РФ продвигаются в центре Константиновки через плотную застройку

Российские военнослужащие активно продвигаются по центральной части города Константиновка в ДНР. Наносятся мощные удары по отступающим украинским подразделениям. Противник пытается иногда контратаковать, но тщетно. Об этом пишет телеграм-канал «Иди и смотри».

ВСУ пытаются обхитрить ВС РФ маскарадом с переодеванием, чтобы обвинить в стрельбе по гражданским

Как сообщал 14 апреля военный корреспондент Александр Коц, напряжённая обстановка сложилась в районе Константиновки. По его данным, бои уже идут непосредственно в городской черте, в том числе в районе железнодорожного вокзала и промышленной зоны. Основные столкновения происходят в районе цинкового завода, который используется как укреплённый узел обороны.