Штурмовики РФ продвигаются в центре Константиновки через плотную застройку
Обложка © ТАСС / Александр Река
Российские военнослужащие активно продвигаются по центральной части города Константиновка в ДНР. Наносятся мощные удары по отступающим украинским подразделениям. Противник пытается иногда контратаковать, но тщетно. Об этом пишет телеграм-канал «Иди и смотри».
«Российские штурмовки продолжают продвигаться через плотную застройку в центре Константиновки», — цитирует канал свой источник.
Как сообщал 14 апреля военный корреспондент Александр Коц, напряжённая обстановка сложилась в районе Константиновки. По его данным, бои уже идут непосредственно в городской черте, в том числе в районе железнодорожного вокзала и промышленной зоны. Основные столкновения происходят в районе цинкового завода, который используется как укреплённый узел обороны.
