Потерявший права на песни Разин поёт хиты Шатунова в ресторанах США

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин после проигранных судов в России сейчас находится в США и выступает в ресторанах, исполняя песни Юрия Шатунова. Кадры выложил американский певец и автор песен из Норт-Ричленд-Хиллз Алекс Ламберт (Alex Lambert).

Продюсер «Ласкового мая» ранее покинул Россию на фоне уголовного дела и судебных разбирательств, а также был объявлен в розыск. При этом в его соцсетях и афишах появляются приглашения на выступления в заведениях — в частности, анонсировались концерты в ресторанах в американском городе Халландейл. На этом фоне Разин продолжает исполнять репертуар «Ласкового мая», несмотря на судебные споры вокруг прав на эти песни.