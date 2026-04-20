Потерявший права на песни Разин поёт хиты Шатунова в ресторанах США
Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин после проигранных судов в России сейчас находится в США и выступает в ресторанах, исполняя песни Юрия Шатунова. Кадры выложил американский певец и автор песен из Норт-Ричленд-Хиллз Алекс Ламберт (Alex Lambert).
Разин в США выступает в ресторанах после проигранных судов.
Продюсер «Ласкового мая» ранее покинул Россию на фоне уголовного дела и судебных разбирательств, а также был объявлен в розыск. При этом в его соцсетях и афишах появляются приглашения на выступления в заведениях — в частности, анонсировались концерты в ресторанах в американском городе Халландейл. На этом фоне Разин продолжает исполнять репертуар «Ласкового мая», несмотря на судебные споры вокруг прав на эти песни.
Ранее Life.ru сообщал, что права на песни «Ласкового мая» окончательно перешли наследникам Шатунова. А н Разина завели дело о мошенничестве в особо крупном размере, ущерб оценили в миллиард рублей. Сразу после этого продюсер уехал из России. Он объявлен в розыск и сейчас находится в США. Недавно следствие вновь попросило суд арестовать продюсера заочно.
