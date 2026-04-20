20 апреля, 09:57

Потерявший права на песни Разин поёт хиты Шатунова в ресторанах США

Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин после проигранных судов в России сейчас находится в США и выступает в ресторанах, исполняя песни Юрия Шатунова. Кадры выложил американский певец и автор песен из Норт-Ричленд-Хиллз Алекс Ламберт (Alex Lambert).

Продюсер «Ласкового мая» ранее покинул Россию на фоне уголовного дела и судебных разбирательств, а также был объявлен в розыск. При этом в его соцсетях и афишах появляются приглашения на выступления в заведениях — в частности, анонсировались концерты в ресторанах в американском городе Халландейл. На этом фоне Разин продолжает исполнять репертуар «Ласкового мая», несмотря на судебные споры вокруг прав на эти песни.

Разину могут предъявить обвинение за поддельный договор с Шатуновым

Ранее Life.ru сообщал, что права на песни «Ласкового мая» окончательно перешли наследникам Шатунова. А н Разина завели дело о мошенничестве в особо крупном размере, ущерб оценили в миллиард рублей. Сразу после этого продюсер уехал из России. Он объявлен в розыск и сейчас находится в США. Недавно следствие вновь попросило суд арестовать продюсера заочно.

Александра Мышляева
