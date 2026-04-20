В Нижегородской области перекрыли трассу из-за провала дорожного покрытия

В Вадском муниципальном округе Нижегородской области перекрыли движение из-за провала дорожного покрытия. Об этом сообщила районная единая дежурно-диспетчерская служба.

Инцидент произошёл на участке трассы Вад — Новый Мир со стороны деревни Порецкое при въезде на виадук через магистраль М-12. Автомобилистов просят соблюдать осторожность и объезжать опасный участок через Перевоз — Ичалки.

О сроках ликвидации провала и причинах его образования не сообщается. На месте работают дорожные службы. Ранее в регионе уже фиксировались случаи просадки грунта из-за обильных осадков.

