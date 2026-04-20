Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 09:53

В Нижегородской области перекрыли трассу из-за провала дорожного покрытия

Обложка © VK/Типичный Ардатов | 52 РЕГИОН

В Вадском муниципальном округе Нижегородской области перекрыли движение из-за провала дорожного покрытия. Об этом сообщила районная единая дежурно-диспетчерская служба.

Инцидент произошёл на участке трассы Вад — Новый Мир со стороны деревни Порецкое при въезде на виадук через магистраль М-12. Автомобилистов просят соблюдать осторожность и объезжать опасный участок через Перевоз — Ичалки.

О сроках ликвидации провала и причинах его образования не сообщается. На месте работают дорожные службы. Ранее в регионе уже фиксировались случаи просадки грунта из-за обильных осадков.

В Липецке автомобиль провалился в яму из-за подмыва грунта
Ранее в Челябинской области прорвало дамбу на озере Кумляк, вода стремительно уходит, образовав трёхметровую впадину, и движется к трём посёлкам. Очевидцы говорят, что озеро мелеет на глазах, вода отошла от берега на 20 метров, а потоки перерезали несколько дорог. Местные жители называют произошедшее экологической катастрофой.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar