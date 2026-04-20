Шарлиз Терон со слезами вспомнила страшную ночь, когда её мать застрелила обезумевшего отца

Голливудская актриса Шарлиз Терон впервые за долгое время поделилась подробностями трагедии, произошедшей в её семье в подростковом возрасте. Об этом она рассказала в интервью The New York Times.

Речь идёт о событиях начала 1990-х годов в Южной Африке. По словам Терон, её отец был сильно пьян и устроил стрельбу в доме. Маленькая Шарлиз вместе с матерью Гердой пыталась укрыться, пока он стрелял через дверь. Женщина поняла, что дело плохо и тоже схватилась за пистолет, выстрелив в буйного мужчину.

«Она выстрелила в коридор, пуля семь раз срикошетила и попала ему в руку», — сказала Терон.

Позже действия Герды признали самообороной, обвинения ей предъявлены не были.

Терон призналась, что долгое время испытывала чувство стыда и одиночества, полагая, что подобное случилось только с ней. Со временем она осознала масштаб проблемы домашнего насилия.

Она также отметила, что женщины нередко сталкиваются с недооценкой и отсутствием поддержки, в том числе в подобных ситуациях.

Несмотря на пережитое, мать помогла ей не зацикливаться на трагедии. Вскоре Терон уехала из страны, начала карьеру модели, а затем переехала в США, где добилась успеха в кино.

