20 апреля, 10:13

Шарлиз Терон со слезами вспомнила страшную ночь, когда её мать застрелила обезумевшего отца

Обложка © ТАСС / PETER KNEFFEL / POOL / ЕРА

Голливудская актриса Шарлиз Терон впервые за долгое время поделилась подробностями трагедии, произошедшей в её семье в подростковом возрасте. Об этом она рассказала в интервью The New York Times.

Речь идёт о событиях начала 1990-х годов в Южной Африке. По словам Терон, её отец был сильно пьян и устроил стрельбу в доме. Маленькая Шарлиз вместе с матерью Гердой пыталась укрыться, пока он стрелял через дверь. Женщина поняла, что дело плохо и тоже схватилась за пистолет, выстрелив в буйного мужчину.

«Она выстрелила в коридор, пуля семь раз срикошетила и попала ему в руку», — сказала Терон.

Позже действия Герды признали самообороной, обвинения ей предъявлены не были.

Терон призналась, что долгое время испытывала чувство стыда и одиночества, полагая, что подобное случилось только с ней. Со временем она осознала масштаб проблемы домашнего насилия.

Она также отметила, что женщины нередко сталкиваются с недооценкой и отсутствием поддержки, в том числе в подобных ситуациях.

Несмотря на пережитое, мать помогла ей не зацикливаться на трагедии. Вскоре Терон уехала из страны, начала карьеру модели, а затем переехала в США, где добилась успеха в кино.

Подросток убил мать молотком по совету ИИ-бота и получил пожизненное

Ранее Life.ru рассказывал, что звезду Marvel Джереми Реннера обвинили в домашнем насилии. Режиссёр И Чжоу утверждает, что он присылать ей интимные фотографии, был агрессивен по отношению к ней и даже угрожал сдать её миграционной службе.

Владимир Озеров
