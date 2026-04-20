20 апреля, 10:11

Офицеры Генштаба ВСУ вынуждены таксовать из-за низких зарплат

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip

Офицеры Генштаба Вооружённых сил Украины в Киеве вынуждены подрабатывать таксистами из-за низких зарплат. Об этом заявил аналитик фонда «Вернись живим» Антон Муравейник в эфире телеканала «Общественное».

«Это самая популярная тема среди военных. Люди, занимающиеся вопросами логистики в учебном центре под Киевом, вечером выезжают в Киев таксовать», — пояснил Муравейник.

По его словам, сотрудники Генштаба получают около 20 тысяч гривен в месяц (примерно 35 тысяч рублей). Многим не хватает на жизнь, поэтому они берут подработку в вечернее время. Украинские депутаты и эксперты неоднократно жаловались на низкое денежное довольствие военнослужащих и чиновников оборонного ведомства на фоне сокращения иностранной помощи. В Генштабе ВСУ ситуацию официально не комментировали.

Из-за огромной нехватки людей офицеры ВСУ согласны мобилизовать даже наркоманов

Ранее сообщалось, что 60 депутатов Верховной рады готовы сложить мандаты из-за низкой зарплаты в 50 тысяч гривен (около 90 тысяч рублей), сообщил нардеп Александр Юрченко. Его коллега Андрей Мотовиловец предупредил, что из-за провалов голосований за важные законопроекты Украина рискует остаться без денег от Европы и МВФ, что может привести к остановке всех расходов, кроме армии.

