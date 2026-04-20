Экс-сенатор и бывший топ-менеджер ВТБ Тер-Аванесов заочно арестован

Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего члена Совфеда и бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Александра Тер-Аванесова. Экс-топ-менеджера обвиняют в мошенничестве, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции.

«Постановлением от 20 апреля 2026 года в отношении Тер-Аванесова Александра Борисовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента его передачи... в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ», — говорится в материалах суда.

По версии следствия, бывший топ-менеджер банка причастен к многомиллиардным хищениям. Сейчас он находится за пределами России, поэтому его объявили в международный розыск. Тер-Аванесов занимал пост старшего вице-президента ВТБ с 2021 по 2023 год. Также он был депутатом Костромской областной думы, членом Совета Федерации и входил в постоянную делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Ранее Басманный суд Москвы изменил меру пресечения замглавы Росгидромета Наталии Радьковой. Радькову из следственного изолятора перевели под домашний арест. Её обвиняют в хищении свыше семи миллионов рублей при выполнении государственных контрактов.