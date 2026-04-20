Путин обсудил с пензенским губернатором рост ВРП до 1 трлн рублей

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко и затронут тему роста валового регионального продукта (ВРП) до 1 трлн рублей к 2029 году. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Та динамика, которую мы видим, позволяет полагать, что к 2029 году ВРП Пензенской области может достичь показателя в 1 трлн рублей. Для региона это очень хорошая динамика. И в 2030 году, если динамика сохранится, мы выйдем на 1 триллион 140 миллионов», — рассказал Путину пензенский губернатор.

Глава региона доложил о социально-экономических показателях области, а также представил проект реконструкции пензенского аэропорта. Отдельно на встрече в Кремле обсуждалась текущая ситуация в регионе и планы дальнейшего развития. Отмечается, что в сентябре в Пензенской области пройдут выборы губернатора.

Ранее сообщалось, что на предстоящей неделе Владимир Путин продолжит международные контакты, проведёт традиционные совещания — заседание правительства и встречу с постоянными членами Совбеза. Также в планах главы государства встреча с призёрами и победителями чемпионата мира по боксу, а также беседа с участниками Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».