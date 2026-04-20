«Министр войны vs министр армии»: В высшем руководстве Пентагона начались распри

Отношения между главой Пентагона Питом Хегсетом и министром армии США Дэном Дрисколлом переросли в открытый конфликт. О войне двух министров пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Первые серьёзные трения возникли вскоре после прихода Дрисколла в военное ведомство в начале 2025 года. Он предложил организовать визит президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса к военным для обсуждения реформ, однако Хегсет резко его осадил.

«Хегсет повысил голос, заявив Дрисколлу, что именно он, Хегсет, главный, и велел ему не выходить за рамки своих полномочий», — описывает газета один из первых эпизодов.

В дальнейшем напряжённость только усиливалась. Причинами стали кадровые споры в армии, включая увольнение начальника штаба генерала Рэнди Джорджа, а также недовольство Хегсета растущим влиянием Дрисколла, которого в администрации считали близким к Вэнсу.

Противостояние обострилось после того, как Трамп направил Дрисколла на Украину для содействия переговорам с Россией. В Пентагоне возникли вопросы, почему такую роль получил именно министр армии, а не сам Хегсет. Белый дом заявил, что президент доволен работой обоих. Сам Дрисколл ранее дал понять, что не намерен уходить в отставку.

В американских СМИ к шефу Пентагона весьма неоднозначное отношения. Ранее пресса писала, что Пит Хегсет отказался повысить в звании двух чернокожих военных и двух женщин, которые должны были получить генеральские должности. В ведомстве теперь обвиняют министра войны в расизме и призывают его оценивать подчинённых исключительно по профессиональным заслугам.