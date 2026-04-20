Двор в Красногвардейском районе Петербурга оцепили из-за упавшего дрона

В Петербурге в районе торгового центра «Охтинский бульвар» был обнаружен упавший квадрокоптер. Территория оцеплена, посетители эвакуированы, на месте работают кинологи и полиция, передают наши коллеги из 78.ru.

К настоящему моменту удалось уже установить, что найденное устройство является игрушечным. Взрывчатых веществ в коптере не обнаружено. Угрозы для окружающих нет.

Ранее в Костромской области, рядом с селом Гнездниково в Солигаличском районе, после таяния снега были обнаружены обломки украинского беспилотника. На место оперативно прибыли специалисты по разминированию для обследования находки.