Футболка с цитатой Путина стала первой покупкой на стенде НЦ «Россия» в Ташкенте
Обложка © Telegram / Национальный центр «Россия»
Первой покупкой на стенде Национального центра «Россия» в Ташкенте стала футболка с надписью Next time in Moscow. Об этом сообщили организаторы выставки «Иннопром. Центральная Азия».
Стенд Национального центра «Россия» в Ташкенте. Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»
Именно с этого символичного жеста началась работа площадки. Сам стенд оформлен с акцентом на сочетание традиционного русского стиля и узбекского гостеприимства. Как отметила гендиректор центра Наталья Виртуозова, участие в международной выставке стало для проекта первым подобным опытом.
По её словам, пространство демонстрирует продукцию российских мастеров и ремесленников.
«Мы сознательно выбрали формат промышленной выставки для презентации нашего универмага. Именно здесь, среди передовых технологий и машинного производства, особенно заметен и ценен ручной труд», — сказала она.
В течение дня гости могут наблюдать за работой мастеров из разных регионов России, которые показывают роспись дымковской игрушки, создание пуховых платков и традиционных аксессуаров.
Также посетителям представят макет будущего здания центра и проведут дискуссию о современном интересе к культурному наследию.
Напомним, что фраза Next time in Moscow была произнесена президентом РФ Владимиром Путиным во время пресс-конференции с лидером США Дональдом Трампом в Анкоридже. Американский политик не стал исключать свой визит, которого пока не произошло.
