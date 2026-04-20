Футболка с цитатой Путина стала первой покупкой на стенде НЦ «Россия» в Ташкенте

Первой покупкой на стенде Национального центра «Россия» в Ташкенте стала футболка с надписью Next time in Moscow. Об этом сообщили организаторы выставки «Иннопром. Центральная Азия».

Именно с этого символичного жеста началась работа площадки. Сам стенд оформлен с акцентом на сочетание традиционного русского стиля и узбекского гостеприимства. Как отметила гендиректор центра Наталья Виртуозова, участие в международной выставке стало для проекта первым подобным опытом.

По её словам, пространство демонстрирует продукцию российских мастеров и ремесленников.

«Мы сознательно выбрали формат промышленной выставки для презентации нашего универмага. Именно здесь, среди передовых технологий и машинного производства, особенно заметен и ценен ручной труд», — сказала она.

В течение дня гости могут наблюдать за работой мастеров из разных регионов России, которые показывают роспись дымковской игрушки, создание пуховых платков и традиционных аксессуаров.

Также посетителям представят макет будущего здания центра и проведут дискуссию о современном интересе к культурному наследию.

Напомним, что фраза Next time in Moscow была произнесена президентом РФ Владимиром Путиным во время пресс-конференции с лидером США Дональдом Трампом в Анкоридже. Американский политик не стал исключать свой визит, которого пока не произошло.