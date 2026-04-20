Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 12:24

Зона снегопадов расширилась до юга Московской области

Синоптик Леус предупредил о расширении зоны снегопадов до юга Московской области

Обложка © Life.ru

Зона снегопадов расширяется и уже затронула южную половину Московской области, подступая к столице. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Активный южный циклон, центр которого находится в районах Средней Волги, продолжает увеличивать территорию с осадками в виде снега. К полудню понедельника, 20 апреля, снег идет в южной половине Владимирской и Московской областей, а также затронул Калужскую, Орловскую, Тульскую, Липецкую и Тамбовскую области.

Снегопады отмечаются в Приволжье, Пензенской области и Мордовии, а в Нижегородской области местами они сильные. Практически повсеместно «возвращение зимы» сопровождается сильным и порывистым ветром до 14 метров в секунду, а на севере Центрального округа порывы достигают 17 метров в секунду.

Снег не растает даже летом: Климатолог ответил, почему апрель и май теперь зимние месяцы
Ранее сообщалось, что из-за глобального потепления, которое на практике может обернуться для России «глобальным похолоданием», в будущем не исключён новый ледниковый период. Это может привести к необходимости переселения таких северных городов, как Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск и даже Москвы, сообщил климатолог. По его словам, нарушение теплопереноса из-за изменения климата способно опустить температуру в европейской части страны на 20–25 градусов. Учёный пояснил, что нынешний холодный апрель и предыдущие аномалии укладываются в эту тенденцию.

Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar