Зона снегопадов расширилась до юга Московской области

Зона снегопадов расширяется и уже затронула южную половину Московской области, подступая к столице. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Активный южный циклон, центр которого находится в районах Средней Волги, продолжает увеличивать территорию с осадками в виде снега. К полудню понедельника, 20 апреля, снег идет в южной половине Владимирской и Московской областей, а также затронул Калужскую, Орловскую, Тульскую, Липецкую и Тамбовскую области.

Снегопады отмечаются в Приволжье, Пензенской области и Мордовии, а в Нижегородской области местами они сильные. Практически повсеместно «возвращение зимы» сопровождается сильным и порывистым ветром до 14 метров в секунду, а на севере Центрального округа порывы достигают 17 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что из-за глобального потепления, которое на практике может обернуться для России «глобальным похолоданием», в будущем не исключён новый ледниковый период. Это может привести к необходимости переселения таких северных городов, как Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск и даже Москвы, сообщил климатолог. По его словам, нарушение теплопереноса из-за изменения климата способно опустить температуру в европейской части страны на 20–25 градусов. Учёный пояснил, что нынешний холодный апрель и предыдущие аномалии укладываются в эту тенденцию.