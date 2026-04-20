Кот Гарфилд попал под поезд и выжил

На острове Лонг-Айленд в США удалось спасти кота, которого сбил поезд. Об этом сообщает WABC. Машинист заметил пушистика, но подумал, что он мёртв. Однако на следующий день мужчина снова прошёл мимо и увидел, что кот шевелит головой. Машинист сообщил о нём специалисту по спасению кошек Джону ДеБейкеру.

ДеБейкер скооперировался с сотрудниками транспортной администрации (MTA). Они отключили напряжение на рельсах, чтобы подобраться к животному. Спасатель боялся, что кот может сбежать, поэтому попросил работников отвлекать его. Пока кот следил за ними, ДеБейкер подкрался со спины и накрыл его сеткой.

Раненого четвероногого доставили в ветклинику. У него сломаны нос, передняя лапа и бедра. Несмотря на тяжёлые травмы, ДеБейкер утверждает, что шансы на выздоровление высоки, так как кот очень молод. Чудом выжившего назвали Гарфилд — из-за внешнего сходства с персонажем комиксов.

