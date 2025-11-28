Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 12:32

Кот Тимофей с 24 пулевыми ранениями выжил благодаря усилиям московских ветеринаров

Обложка © Telegram / Моя Ветклиника

Обложка © Telegram / Моя Ветклиника

В Зеленоградской государственной ветеринарной клинике спасли кота с множественными огнестрельными ранениями, которые животное получило во время прогулки в частном секторе. Об этом сообщает «Москва 24».

Пятилетний кот Тимофей поступил в клинику в критическом состоянии. Хирург Евгений Цыбин немедленно начал операцию, которая продолжалась более трёх часов. Врач признался, что в конце он гордился собой, но ещё большее восхищение вызывал у него сам кот.

«У него был пробит кишечник в 24 местах, в двух местах – селезёнка, также пули попали в грудную клетку и мышцы бёдра», – отметили в столичной госветслужбе.

Тимофей успешно перенёс операцию и прошёл курс реабилитации. Жизнь питомца вне опасности – все многочисленные раны полностью зажили, и кот полностью восстановился после полученных травм.

В одном из районов Севастополя ввели карантин из-за бешенства у домашних котов
В одном из районов Севастополя ввели карантин из-за бешенства у домашних котов

Ранее в Санкт-Петербурге спасли и вернули хозяйке чёрно-белого кота, который почти неделю просидел в гранитной стене канала Грибоедова. Животное долго не решалось довериться спасателям и продолжало скрываться, пока голод не возобладал.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar