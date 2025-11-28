Кот Тимофей с 24 пулевыми ранениями выжил благодаря усилиям московских ветеринаров

В Зеленоградской государственной ветеринарной клинике спасли кота с множественными огнестрельными ранениями, которые животное получило во время прогулки в частном секторе. Об этом сообщает «Москва 24».

Пятилетний кот Тимофей поступил в клинику в критическом состоянии. Хирург Евгений Цыбин немедленно начал операцию, которая продолжалась более трёх часов. Врач признался, что в конце он гордился собой, но ещё большее восхищение вызывал у него сам кот.

«У него был пробит кишечник в 24 местах, в двух местах – селезёнка, также пули попали в грудную клетку и мышцы бёдра», – отметили в столичной госветслужбе.

Тимофей успешно перенёс операцию и прошёл курс реабилитации. Жизнь питомца вне опасности – все многочисленные раны полностью зажили, и кот полностью восстановился после полученных травм.