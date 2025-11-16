Кота, просидевшего неделю в гранитной стене канала в Петербурге, вернули хозяйке

После почти недели безуспешных попыток, из узкой щели в гранитной набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге был спасен чёрно-белый кот. Подробностями успешной операции поделился телеканал «Санкт-Петербург».

Спасение кота. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Питомец провалился между камнями почти неделю назад, и хотя местные жители его заметили, самостоятельно помочь животному не смогли. Кот скрылся в глубине ловушки, и лишь ночью волонтёрам удалось его извлечь. Счастью спасённого нашлось и продолжение — его хозяйка, увидев репортаж по телевизору, узнала своего питомца и забрала его.

Волонтёры также отметили, что после происшествия в организации «Мостотрест» отнеслись к ситуации с пониманием и приняли заявку на заделку опасной щели в набережной.

