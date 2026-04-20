Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 апреля, 14:02

Грузовик на полном ходу протаранил скорую во Владимире, три человека пострадали

Обложка © VK / Подслушано. Александров

Утром во Владимире на пересечении проспекта Строителей и улицы Горького грузовик протаранил машину скорой помощи. О происшествии сообщила региональная прокуратура, снятые очевидцем кадры аварии появились в социальных сетях.

Момент столкновения грузовика и скорой во Владимире. Видео © VK / Подслушано. Александров

«По предварительным данным, водитель грузовика не уступил дорогу двигающемуся с включёнными проблесковыми маячками и спецсигналом автомобилю скорой и совершил столкновение с ним»,говорится в публикации.

В результате удара медиков выбросило из салона автомобиля. Три человека госпитализированы.

В Ленобласти уже 13 пострадавших: фура без тормозов устроила массовое ДТП

Ранее Life.ru рассказывал, что сегодня в Санкт-Петербурге произошло столкновение двух трамваев, в результате которого, по предварительным данным, пострадали восемь человек. Пассажиры получили травмы различной степени тяжести, упав в салонах вагонов из-за резкой остановки составов.

Юрий Лысенко
