Грузовик на полном ходу протаранил скорую во Владимире, три человека пострадали

Утром во Владимире на пересечении проспекта Строителей и улицы Горького грузовик протаранил машину скорой помощи. О происшествии сообщила региональная прокуратура, снятые очевидцем кадры аварии появились в социальных сетях.

Момент столкновения грузовика и скорой во Владимире. Видео © VK / Подслушано. Александров

«По предварительным данным, водитель грузовика не уступил дорогу двигающемуся с включёнными проблесковыми маячками и спецсигналом автомобилю скорой и совершил столкновение с ним», — говорится в публикации.

В результате удара медиков выбросило из салона автомобиля. Три человека госпитализированы.

