Четыре клина уже есть: На Украине заметили угрозу полуокружения Сум — в ВСУ всё отрицают

Российские военные активно продавливают оборону ВСУ в Сумской области на севере Украины. Из-за этого город Сумы может оказаться в полуокружении, заявила украинская журналистка Юлия Кириенко в своих социальных сетях.

По её словам, ситуация очень угрожающая. На двух разных участках фронта начались активные штурмы. На данный момент есть четыре вклинивания вдоль границы. Российские войска небольшими группами заходят с востока и севера. Беспрерывно бьют авиабомбами и артиллерией. Худший возможный сценарий — Сумы могут оказаться в полуокружении.

«Без перерыва атаки КАБ и артиллерией врага. Худшая ситуация, что может быть: Сумы могут оказаться в полуокружении», — написала она.

Группировка Объединённых сил ВСУ, которая отвечает за оборону южной части Сумщины, всё отрицает. Там говорят, что Армия России продолжает формировать количественное преимущество на границе с регионом, оказывает давление для проникновения вглубь территории и в первую очередь пытается закрепиться в «серой зоне».

«Приграничная зона контроля ВС РФ имеет глубину до 3-4 км, тогда как до города Сумы — более 35 километров», — уверяют в группировке.

Ранее сообщалось, что украинские военные отказываются ехать на Сумское направление. Среди бойцов ВСУ распространено мнение, что после отправки в эту область они уже не вернутся и не дождутся ротации. Одного бывшего спецназовца ВСУ предупредили, что отправка в Сумы — это билет в один конец.