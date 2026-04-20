Жительницу Дагестана будут судить за финансирование экстремистской организации

В Дагестане завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

В 2026 году обвиняемая, являясь сторонницей некоммерческой организации, признанной в РФ экстремистской и запрещённой, перевела деньги на банковский счёт, использовавшийся для обеспечения деятельности этой структуры. При этом женщина знала о судебном решении о ликвидации организации.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Дагестану. Следствием собрана достаточная доказательная база. Материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Ранее военный суд приговорил научного сотрудника исследовательского центра РАН Ивана Фролова* к 9,5 года лишения свободы и штрафу 330 тысяч рублей за финансирование терроризма. По данным следствия, он перевёл 2,8 тысячи рублей на счёт организации «Артподготовка»**, признанной в России террористической. Фролов* частично признал вину, заявив, что переводил деньги для помощи политзаключённым.

