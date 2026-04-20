Губы красные, клыки сточены: Физиогномист составил портрет идеального коррупционера с чертами Пугачёвой

Крупного коррупционера можно вычислить по лицу. В этом уверен физиогномист Олег Воеводин, который в беседе с Life.ru составил подробный портрет современного взяточника: от формы лица до мочек ушей и цвета губ.

Портрет современного коррупционера, крупного взяточника составить нетрудно. Либо это стихия огня, потом вода и воздух. Либо сначала вода, а потом огонь плюс воздух. Для больших глобалистов форма лица — вода, огонь, воздух. Олег Воеводин Физиогномист

Эксперт утверждает: материальный мир (от подбородка до носа) у таких людей — самый большой. Нос смещён в правую сторону, подбородок — раздвоенный и обязательно с двойной складкой. Скуловые пики — на уровне глаз, а линия роста волос — широкая, с буквой «М».

Спинка носа — с горбинкой, что свойственно для идущих против системы людей, крылья носа очерчены, кончик раздвоенный или смотрит вниз «каплей». Носогубный желобок выпуклый, верхняя губа выпирает над нижней, с резкой «галочкой». Нижняя губа — с вертикальной морщинкой посередине, а на подбородке — морщинка только полукругом.

Особое внимание — зубам. Два передних резца — маленькие, стёртые, с щелью между ними — как у Аллы Пугачёвой, уточняет физиогномист. Второй вариант: передние резцы уходят вверх треугольником. А вот клыки должны быть полностью сточены.

Цвет глаз может быть любым. Веки с внешней стороны нависают и закрыты — это, по словам эксперта, говорит об удержании ситуации под контролем. Внешние уголки глаз подняты вверх. Брови зависят от метода: для жёсткого воровства — прямые с опущенным кончиком, для медленного контроля — ломаные. В обоих случаях — широкие и кустистые.

Уши — без выступающего противозавитка. Мочки либо сросшиеся (таких быстро ловят), либо большие полукругом. Обязательна вертикальная морщинка на мочке. Козелки — только острые.

«Цвет губ только красный, сразу говорю — такой бордовый, красноватый. А волосы слегка кудрявые, но это не обязательно», — подытожил Воеводин.

Раз уж упомянули Аллу Пугачёву, то отметим, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал проверить российские счета певицы, аргументируя это тем, что её муж Максим Галкин* имеет статус иностранного агента. Своё обращение общественный деятель планирует направить в Росфинмониторинг и прокуратуру.

