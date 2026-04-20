Жене премьер-министра Испании грозит 24 года тюрьмы за коррупцию и растрату

В Испании обвинение потребовало отправить в тюрьму на 24 года супругу премьер-министра Педро Санчеса Бегонью Гомес. Она обвиняется в злоупотреблении служебным положением, растрате, коррупции и незаконном обогащении, пишет газета Pais.

Также сторона обвинения просит суд дать 22 года тюрьмы помощнице Гомес Кристине Альварес и бизнесмену Хуану Карлосу Баррабесу, которые подозреваются в причастности к преступлениям жены премьера. Истца в деле представляет «ультракатолическая ассоциациея» Hazte Oir («Пусть тебя услышат»).

Самого премьера суд может привлечь к слушаниям в качестве свидетеля. По мнению следствия, Гомес устраивала в резиденции мужа тайные встречи с чиновниками, которых использовала для своих предпринимательских дел. Кроме того, она договорилась с ректором Университета Комплутенсе о создании кафедры, которую потом возглавила.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о намерении создать глобальную «антитрамповскую коалицию» левых сил и пообещал «выкрутить руки» всем правым движениям в мире. Особо он выделил введённые президентом США Дональдом Трампом пошлины и войну на Ближнем Востоке как факторы, подрывающие многосторонние институты.