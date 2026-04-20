Илон Маск не явился на допрос в прокуратуру Парижа

Американский предприниматель Илон Маск не явился на «свободный допрос» в прокуратуру Парижа. Об этом сообщила газета Le Canard enchaîné. Миллиардер, владеющий социальной сетью X, проигнорировал вызов, на который должен был явиться 20 апреля.

Вместе с Маском на допрос была вызвана бывший генеральный директор платформы X Линда Яккарино. К полудню никто из них так и не пришёл. Причины неявки не сообщаются. Французские следователи ведут дело, связанное с деятельностью соцсети.

Маск ранее уже сталкивался с юридическими претензиями в Европе, но обычно предпочитал урегулировать вопросы через юристов, не появляясь лично. Прокуратура пока не комментировала, будут ли применены к бизнесмену санкции за игнорирование вызова.

Ранее Илон Маск предложил бороться с безработицей из-за ИИ с помощью прямых выплат гражданам, назвав это «всеобщим высоким доходом». По его мнению, роботы будут производить товары и услуги в избытке, что не вызовет инфляцию. Маск отметил, что ИИ развивается слишком быстро, и вместо регулирования лучше подготовить «резервный план», как успешные выплаты во время пандемии.