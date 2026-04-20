Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 14:51

В Мурино блогер на Lexus устроил опасную езду по детской площадке

В Мурино неизвестный на белом Lexus прокатился по футбольной площадке, где играли дети. Об этом рассказали в местном паблике. На кадрах видно, как автомобиль выезжает на поле, а ребятишки пытаются увернуться от него. По словам очевидцев, в салоне находились молодой водитель и ещё три пассажира.

В Мурино блогер на Lexus устроил опасную езду по детской площадке. Видео © Telegram / Девяткино онлайн | Мурино

Жильцы дома на Ручьевском уже направили заявления в управляющую компанию и полицию. Они жалуются, что подобные инциденты во дворе происходят регулярно, но, по их словам, наказания никто не несёт.

Как выяснили в «Осторожно, Петербург», Lexus принадлежит московскому блогеру Максиму. В соцсетях он часто публикует фото люксовых машин, а его контент посвящён дрифту, гонкам и похудению. Был ли именно он за рулём во время опасного заезда, пока неизвестно.

Ранее Life.ru писал, что в Ярославле 11 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом. Там 21-летний молодой человек за рулём Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу и врезался в автобус ГАЗ. Травмы получили оба шофёра, а также девять пассажиров автобуса.

Обложка © Telegram / Девяткино онлайн | Мурино

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar