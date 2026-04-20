В Мурино блогер на Lexus устроил опасную езду по детской площадке

В Мурино неизвестный на белом Lexus прокатился по футбольной площадке, где играли дети. Об этом рассказали в местном паблике. На кадрах видно, как автомобиль выезжает на поле, а ребятишки пытаются увернуться от него. По словам очевидцев, в салоне находились молодой водитель и ещё три пассажира.

Жильцы дома на Ручьевском уже направили заявления в управляющую компанию и полицию. Они жалуются, что подобные инциденты во дворе происходят регулярно, но, по их словам, наказания никто не несёт.

Как выяснили в «Осторожно, Петербург», Lexus принадлежит московскому блогеру Максиму. В соцсетях он часто публикует фото люксовых машин, а его контент посвящён дрифту, гонкам и похудению. Был ли именно он за рулём во время опасного заезда, пока неизвестно.

