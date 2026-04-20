Грабители банка в Неаполе вырыли 12-метровый тоннель и скрылись под землёй

Ради ограбления банка в Неаполе преступники вырыли 12-метровый тоннель. Об этом РИА «Новости» рассказал геолог Джанлука Минин, подготовивший 3D-проект для карабинеров.

«На него требовалось несколько недель работы. Его копали вручную без использования техники, чтобы не привлекать внимание, возможно, сапёрными лопатками и граблями», — сказал специалист. Диаметр подземного хода составлял около 80 сантиметров и вёл в систему подземных коммуникаций.

Нападение на отделение Credit Agricole произошло 16 апреля. Операция была тщательно спланирована и напоминала сценарий фильма, писали местные СМИ.

Трое налётчиков в рабочей одежде, кепках и масках вошли в банк спокойно, стараясь не привлекать внимания. Они заблокировали аварийный выход и взяли в заложники 25 человек — клиентов и персонал. Примерно через час грабители скрылись через подземный ход. О подготовке говорит и тот факт, что расположенные неподалёку канализационные люки оказались заварены.

По информации Repubblica, добычей преступников стало содержимое 40 банковских ячеек. Следствие не исключает, что налётчики действовали по наводке: они вскрыли только те ящики, которые принадлежали клиентам уже закрытого филиала и были хуже защищены. По словам пострадавших, эти ячейки «можно открыть обычной отвёрткой».

Ранее в Москве задержали уборщицу, которую подозревают в краже. Пенсионерка 72 лет наняла её для уборки квартиры, а после пропали ювелирные украшения и ценные монеты — в сумме больше чем на 500 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в органы. Стражи порядка выяснили, что пропажу забрала именно уборщица, пока владелицы не было дома. На женщину завели уголовное дело.