Робот-взыскатель: как в России работает новая система онлайн-взыскания долгов за ЖКУ Оглавление Что случилось: Минстрой готовит законопроект об онлайн-взыскании долгов Как работает эксперимент в 19 регионах Что будет, если закон примут: планы на будущее Цифры: сколько должны россияне и сколько уже платят Мнение экспертов: плюсы, минусы и риски Часто задаваемые вопросы (FAQ) Как будут списывать долги за коммуналку через «Госуслуги»? Как узнать о долге за ЖКУ через «Госуслуги»? Что будет, если не платить за коммуналку в 2026 году? Что делать, если вы обнаружили ошибку в расчётах по ЖКХ: куда обращаться, как оспорить? Заключение и чек-лист Минстрой в 2026 году готовит законопроект об онлайн-взыскании долгов за ЖКУ. Как работает система, кому грозит автоматическое списание, что будет с должниками и добросовестными плательщиками. 22 апреля, 08:03

Минстрой анонсировал разработку законопроекта о распространении на всю Россию системы онлайн-взыскания долгов за ЖКУ. Если закон примут, должников будут находить автоматически через базы МВД и Росреестра, уведомлять через «Госуслуги», а при игнорировании — подавать в суд без участия человека. Рассказываем, как это работает и кому грозит.

Что случилось: Минстрой готовит законопроект об онлайн-взыскании долгов

20 апреля стало известно, что Минстрой России начал подготовку законопроекта, который переведёт взыскание долгов за коммунальные услуги в онлайн-режим. Ещё 1 июля 2025 года министерство запустило эксперимент по введению этого механизма в 19 регионах страны. Его итоги подведут в конце июня, и в случае успешного тестирования ведомство внесёт в Госдуму законопроект, который распространит практику на всю Россию.

— В случае признания результатов проведения эксперимента успешными, а также принятия соответствующего законопроекта информационное взаимодействие государственных цифровых систем может способствовать снижению общего объёма дебиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы, — сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

Как работает эксперимент в 19 регионах

Эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ запустили ещё летом 2025 года. Для участия в пилотном проекте отобрали 19 субъектов федерации с высоким уровнем «цифровой зрелости» — то есть регионы, в которых есть устойчивый интернет, уже хорошо налажена работа государственных информационных систем, а также большинство жителей активно пользуются электронными сервисами.

Среди них республики Коми, Северная Осетия – Алания, Удмуртия, Приморский и Ставропольский края, Амурская, Астраханская, Владимирская, Воронежская, Калининградская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская, Свердловская, Томская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Некоторые из них — например, Ставрополье — сами проявили инициативу принять участие в эксперименте, не дожидаясь формального отбора.

В центре нового механизма стоит Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Как работает система пошагово:

1. ГИС ЖКХ фиксирует просрочку по оплате жилищно-коммунальных услуг и автоматически обращается к базам данным МВД России и Росреестра. Благодаря электронному взаимодействию система быстро находит владельца жилья, сверяет его паспортные данные и подтверждает регистрацию по месту жительства. Раньше на эти действия уходило много времени: управляющей компании или ресурсоснабжающей организации нужно было собрать кипу бумаг на этом этапе.

2. ГИС ЖКХ отправляет должнику уведомление через портал «Госуслуги» и предлагает погасить долг в досудебном порядке. Вся коммуникация ведётся именно через личный кабинет россиянина на портале «Госуслуги».

3. Если должник проигнорировал уведомление и не погасил задолженность в срок, система сама формирует электронный пакет документов и направляет его мировому судье для вынесения судебного приказа. На этом этапе также не нужны посредники в лице сотрудников управляющей компании и не нужно распечатывать все документы.

4. Мировой судья выносит судебный приказ без вызова взыскателя и должника. В судебном приказе должнику предписывается оплатить задолженность. Акт также появляется в личном кабинете россиянина на «Госуслугах».

5. После вынесения судебного приказа начинается исполнительное производство, когда задолженность взыскивают уже принудительно. Если должник не согласен с актом, он может его оспорить — для этого достаточно подать возражение в течение 10 календарных дней с момента, когда человек фактически его получил. В рамках исполнительного производства должнику могут дать пять дней для добровольной оплаты, иначе судебный пристав-исполнитель начнёт разыскивать и арестовывать его имущество. В первую очередь банковские счета.

Что будет, если закон примут: планы на будущее

Если эксперимент в 19 регионах признают успешным, Минстрой внесёт в Госдуму законопроект об онлайн-взыскании долгов по ЖКХ по всей стране. Если закон примут, система заработает во всех регионах и ГИС ЖКХ сделает взыскание долгов более эффективным и быстрым.

Однако сначала министерству необходимо оценить итоги эксперимента. Точные сроки подготовки законопроекта после этого ещё неизвестны. Однако это потребует дополнительных усилий регионов в технической сфере. Необходимо будет интегрировать несколько крупных систем — ГИС ЖКХ, «Госуслуги» и государственную автоматизированную систему «Правосудие». Для этого нужно будет закупить дополнительное оборудование и обновить программное обеспечение российских судов. Некоторые эксперты полагают, что на это может уйти не менее года.

Цифры: сколько должны россияне и сколько уже платят

По данным Минстроя РФ на 1 января 2026 года, общий уровень оплаты за ЖКУ по России составил 97,9%. Если брать данные по гражданам, которые напрямую заключили договоры с ресурсоснабжающими организациями, собираемость платежей составляет 96,8%.

Глава думского Комитета по строительству и ЖКХ оценивает сумму долгов по ЖКХ в России в 2026 году в диапазоне 1–1,5 трлн рублей. От этого страдают добросовестные россияне: из-за недополученных средств затягиваются модернизация коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт.

Всего по итогам прошлого года россияне заплатили за жилищно-коммунальные услуги около 4,2 трлн рублей. Из них 3,09 трлн пришлось непосредственно на коммунальные услуги: свет, газ, воду и тепло.

Мнение экспертов: плюсы, минусы и риски

Адвокат Эрих Рат в беседе с LIFE.RU подчеркнул, что инициатива Минстроя — ещё один пример цифровой оптимизации юридической рутины. В выигрыше оказываются государство, ресурсоснабжающие организации и добросовестные россияне.

— Система выстроена очень просто и удобно. Если человек по каким-то причинам пропустил платёж на пару дней, он получит уведомление на портале «Госуслуги» и быстро всё оплатит сам без дополнительных издержек. Если речь о том, кто системно не оплачивает ЖКУ, то у него практически не окажется лазеек. Даже если он не пользуется «Госуслугами», сработает классическое уведомление через Почту России. Однако введение новой системы несёт и свои риски — главным образом это презумпция бесспорности долга и нюансы вынесения судебного приказа, — заявил эксперт.

По его словам, ГИС ЖКХ может и не отличить реальный долг от технической ошибки в расчётах. Чтобы избежать ошибок, властям необходимо будет правильно настроить программное обеспечение и следить за актуальностью региональных баз данных. При этом важно проверять уведомления на «Госуслугах» или письма на почте. Если пропустить уведомление о вынесении судебного приказа, его будет гораздо сложнее оспорить. Проблема в том, что при получении электронных уведомлений срок для обжалования начнётся с момента, как информация придёт в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как будут списывать долги за коммуналку через «Госуслуги»?

Новая система не предполагает серьёзных изменений. Долги за ЖКУ будут списывать также в судебном порядке, изменится лишь порядок подготовки документов для взыскания. Основную работу в новом механизме выполняет ГИС ЖКХ, на «Госуслуги» лишь приходят уведомления при наличии долга.

Как узнать о долге за ЖКУ через «Госуслуги»?

Настройте уведомления на «Госуслугах» и проверяйте их минимум раз в неделю. Если ГИС ЖКХ обнаружит у вас долг за ЖКУ, вам придёт уведомление с предложением добровольно оплатить задолженность.

Что будет, если не платить за коммуналку в 2026 году?

Всё зависит от региона, где вы проживаете. Если он есть в списке участников эксперимента с новой системой онлайн-взыскания долгов за коммуналку, государственные системы соберут всю информацию и сначала пришлют уведомление в личный кабинет на «Госуслуги». Если вы не оплатите долг добровольно, ГИС ЖКХ подаст документы мировому судье. Если он вынесет судебный приказ, задолженность начнут взыскивать принудительно. Однако акт можно оспорить — для этого достаточно подать возражение.

Что делать, если вы обнаружили ошибку в расчётах по ЖКХ: куда обращаться, как оспорить?

Если вы обнаружили ошибку в платёжке, в первую очередь письменно обратитесь к исполнителю услуг: управляющей компании или ресурсоснабжающей организации. Если последует формальная отписка, обращайтесь в Государственную жилищную инспекцию (через ГИС ЖКХ или «Госуслуги»), затем в прокуратуру и в крайнем случае — в суд. Если в рамках новой системы вам пришла информация о взыскании долгов по ЖКУ на «Госуслуги» и система уже формирует документы в суд, дождитесь вынесения судебного приказа и в течение 10 календарных дней направьте тому же мировому судье возражение. Это можно сделать в электронном виде. Если что-то не получается, обращайтесь к юристу.

Заключение и чек-лист

Эксперимент Минстроя должен навести порядок в системе, чтобы взыскать большие суммы для злостных неплательщиков жилищно-коммунальных услуг. Для добросовестных россиян практически ничего не изменится. Чтобы избежать проблем, следуйте простым правилам:

1. Проверяйте «Госпочту» и уведомления на «Госуслугах» минимум раз в неделю. Если не пользуетесь «Госуслугами», следите за бумажной почтой.

2. При обнаружении ошибки в квитанции по ЖКХ сразу письменно обращайтесь в УК или РСО.

3. Если вам пришло уведомление о задолженности на «Госуслуги» и вы с ним согласны — оплатите долг добровольно. Если не согласны — ждите вынесения судебного приказа.

4. Если мировой судья вынес судебный приказ, направьте возражение в течение 10 дней с момента его получения. В возражении укажите, что не согласны с указанной суммой.

5. В случае сомнений обращайтесь к профессиональному юристу.

Авторы Вячеслав Кокуркин