В Финляндии мужчина соорудил деревянное чучело президента страны Александра Стубба. Он поставил «куклу» на своём участке. По его словам, фигура сделана размер в размер, на её создание ушёл целый месяц. Ранее скульптор делал только фигуры животных, но сейчас решил попробовать со Стуббом. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat.

«Перед домом жителя (города) Пори стоит фигура, изображающая президента Александра Стубба. Это скульптура, вырезанная бензопилой из сосны 31-летним Тапани Лахденсуу», — говористя в публикации.

Мужчина признался, что деревянный «Стубб» хорошо отпугивает птиц. Сейчас он намерен продать скульптуру и надеется, что прототип сможет её увидеть вживую.

Ранее представитель партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что финский президент Александр Стубб продолжает открыто поддерживать Украину и лидера киевского режима Владимира Зеленского, несмотря на летающие в небе над страной украинские дроны. Простые жители Финляндии тоже не раз выражали возмущение политикой Стубба по отношению к Киеву.