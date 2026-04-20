Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 17:11

Раненный при атаке ВСУ замглавы Великолепетихского округа находится в реанимации

Дмитрий Толчеев. Обложка © VK / Администрация Великолепетихского округа

Заместитель главы Великолепетихского округа Херсонской области Дмитрий Толчеев находится в реанимации после атаки Вооружённых сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«Пациент сейчас находится в реанимации. Он получил осколочное ранение правого глаза, проникающие осколочные ранения левого плеча, проникающее осколочное ранение области живота слева»,  сообщили в ведомстве.

«Состояние тяжёлое»: Врачи борются за жизнь херсонского чиновника, которого атаковал дрон ВСУ

Напомним, глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Дмитрий Толчеев получил ранение в результате удара по жилому сектору. Пострадавшего в экстренном порядке доставили в Геническую центральную районную больницу.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar