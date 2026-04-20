Раненный при атаке ВСУ замглавы Великолепетихского округа находится в реанимации
Дмитрий Толчеев.
Заместитель главы Великолепетихского округа Херсонской области Дмитрий Толчеев находится в реанимации после атаки Вооружённых сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
«Пациент сейчас находится в реанимации. Он получил осколочное ранение правого глаза, проникающие осколочные ранения левого плеча, проникающее осколочное ранение области живота слева», — сообщили в ведомстве.
Напомним, глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Дмитрий Толчеев получил ранение в результате удара по жилому сектору. Пострадавшего в экстренном порядке доставили в Геническую центральную районную больницу.
