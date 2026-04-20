«Состояние тяжёлое»: Врачи борются за жизнь херсонского чиновника, которого атаковал дрон ВСУ

Замглавы Великолепетихского округа Дмитрий Толчеев находится в тяжёлом состоянии после атаки ВСУ. Об этом сообщили в Минздраве Херсонской области.

«Состояние у пострадавшего тяжёлое, врачи делают всё возможное», — приводит сообщение ведомства портал «Таврия».

Уточняется, что Толчеев получил три осколочных ранения.

Напомним, ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Толчеев был ранен. Удар пришёлся по жилой застройке. Пострадавшего экстренно доставили в Геническую центральную районную больницу.